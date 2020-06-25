Faili meçcul cinayetleri aydınlığa kavuşturan ve pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Müge Anlı ve ekibi, ele aldığı konular ile gündeme damgasını vuruyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. 11 yıl sonra Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetini aydınlattı. Katil zanlısı yeğen Kenan Özkaçak için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 24 Haziran Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar..