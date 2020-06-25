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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

ile 'te bugün neler yaşandı?

Atv'nin fenomen programı ile , ele aldığı ve çözüme kavuşturduğu konular ile gündeme damgasını vuruyor. Müge Anlı'da bugün 11 yıl önce öldürülen cinayeti ile ve Ecrin Bebek olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri canlı yayında paylaşıldı. İşte 25 Haziran Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

25.06.2020, 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,13:35

Faili meçcul cinayetleri aydınlığa kavuşturan ve pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Müge Anlı ve ekibi, ele aldığı konular ile gündeme damgasını vuruyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

61 yaşındaki Hatice Özkaçak yaklaşık 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü. Merhum Hatice Hanım'ın kızlarından Ayşegül Hanım, annesinin tansiyonun yükselmesi sonucunda başını çarparak öldüğünü bildiğini ancak gerçekleri sonradan öğrendiğini gözyaşları içinde Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda anlatmıştı. 11 yıl sonra Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetini aydınlattı. Katil zanlısı yeğen Kenan Özkaçak için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 24 Haziran Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar..

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