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salonlarında pandemi tedbirleri

Sinema salonlarında pandemi tedbirleri
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecinde kültür ve sanat tesislerinde alınması gereken önlemleri belirledi. Buna göre; Temaslı pos cihazı kullanılması halinde her kullanımdan sonra cihazın en az yüzde 70 alkol içeren malzemelerle dezenfeksiyonu sağlanacak. Ödeme alanlarında kasa ile kullanıcı arasına göz hizasına kadar bariyer düzenlenecek. Sinema salonları etkinlik başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır hale getirilecek ve etkinlik başlama saatinden önce salona kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecek.

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