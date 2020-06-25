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Haberler Yaşam ‘Tatlı sert’ solladı

’ solladı

Giriş Tarihi: 25.6.2020

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 27,95, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 28,11 izlenme payına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı. Kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan Ecrin Kurnaz'la ilgili yaşanan yeni gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.

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