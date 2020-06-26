65 yaş ve üstüne seyahat izni

İçişleri Bakanlığı'nın Valiliklere gönderdiği genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

ALO 199 HATTINDAN

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Belge için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

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