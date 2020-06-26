Kütahya'da yaşayan 67 yaşındaki Fatma Dobur, telefonda kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü. Banka kiralık kasasındaki 800 bin liralık altını alan yaşlı kadın, hepsini evine gelen Mehmet Emin D'ye verdi.
"50 yıllık birikimim çalındı. Beni bu hallere düşüren kişi hapislerde çürüsün" diye gözyaşı döken Fatma Nine, dolandırıcının yakalandığını duyunca sevindi
800 bin lirayı elleriyle verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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