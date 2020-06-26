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Haberler Yaşam 800 bin lirayı elleriyle verdi

800 bin lirayı elleriyle verdi

800 bin lirayı elleriyle verdi
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Kütahya'da yaşayan 67 yaşındaki Fatma Dobur, telefonda kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü. Banka kiralık kasasındaki 800 bin liralık altını alan yaşlı kadın, hepsini evine gelen Mehmet Emin D'ye verdi.

"50 yıllık birikimim çalındı. Beni bu hallere düşüren kişi hapislerde çürüsün" diye gözyaşı döken Fatma Nine, dolandırıcının yakalandığını duyunca sevindi

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