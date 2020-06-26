Güçlü kemikler için şeftali

Uzakdoğu ülkelerinde mucize meyve olarak adlandırılan şeftali, özellikle A, C, E ve K vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Şeftali, diğer minerallerle birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olan fosfor içerir. Fosfor ayrıca kireç çözme gibi osteoporoza yol açabilecek bazı kemik hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur.