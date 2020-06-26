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Haberler Yaşam Güçlü kemikler için şeftali

kemikler için şeftali

Güçlü kemikler için şeftali
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Uzakdoğu ülkelerinde mucize meyve olarak adlandırılan şeftali, özellikle A, C, E ve K vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Şeftali, diğer minerallerle birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olan fosfor içerir. Fosfor ayrıca kireç çözme gibi osteoporoza yol açabilecek bazı kemik hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur.

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