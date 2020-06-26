İş yerlerine virüs sorumlusu

Sağlık Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek yeni başlıklar eklendi. Buna göre, iş yerlerinde kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeri girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı-engelleyici koyulacak.

MASKE KURALINA DEVAM

İş yerlerine misafir alınmayacak. İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa korona virüsten sorumlu bir personel görevlendirilecek. Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılacak.

BİR TEMSİLCİ SEÇİLECEK

Mevsimlik tarım işçilerinin kullandığı tüm araçlarda şüpheli korona vakaları için koltuk ayrılacak. Yolcu otobüslerinde ve uçaklarda en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka iki sıra veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla kullanılacak. İşçilerin günlük ihtiyaçlarının sağlanması için temsilci seçilecek.



GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE CAM KABİN ÖNERİSİ

Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilecek. Bu mümkün değilse kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılacak. Üst aramasında görevli kişiler tıbbi maskeye ek olarak gözlük-yüz koruyucu ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman kullanacak.