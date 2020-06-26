Kahramanmaraş'ta, eşi İ.K'nin (28) kendisine boşanma davası açtığını öğrenen H.K. (33) inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. İ.K. ve ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının sonunda H.K. intihardan vazgeçti. H.K. sağlık görevlilerince kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Kocası boşanma davası açınca intihara kalkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.