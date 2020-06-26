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Kocası boşanma davası açınca intihara kalkıştı

Kocası boşanma davası açınca intihara kalkıştı
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Kahramanmaraş'ta, eşi İ.K'nin (28) kendisine boşanma davası açtığını öğrenen H.K. (33) inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkarak intihara kalkıştı. İ.K. ve ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının sonunda H.K. intihardan vazgeçti. H.K. sağlık görevlilerince kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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