Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 1396 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı ise 1492 artarak 167 bin 198'e yükseldi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." dedi.