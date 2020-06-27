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Haberler Yaşam Denizli horozunun genleri koruma altında

horozunun genleri koruma altında

Denizli horozunun genleri koruma altında
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Uzun ötüşü dolayısıyla ilgi çeken, renk ve vücut yapısıyla beğenilen Denizli horozunun genetik yapısının korunması amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki çiftliklerde üretimine başlandı.

ŞEHRİN SİMGESİ OLDU
Renklerine göre demirkır, pamukkır, kınalı, al, siyah ve kürklü olmak üzere 6 tipe ayrılan ve kentin simgesi olan Denizli horozları, belirlenen üreme programları doğrultusunda yetiştirilip, gelecek nesillere aktarılıyor. 400 horoz ve 500 tavuğun bulunduğu tesiste üretilen Denizli horozlarının, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen meraklılarına satışı yapılıyor.Tür hakkında bilgi veren, Denizli horozu üretim birimi sorumlusu Ziraat Mühendisi Mustafa Ünal, hayvanın kente has çevre koşullarına adapte olarak günümüze kadar gelen bir tür olduğunu belirtti. Ünal, Denizli horozunun şehrin simgesi haline geldiğini ve yaklaşık 1 dakika ötebildiğini söyledi.

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