Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK tarafından organize edilen Mesleki Eğitim Kurul toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile İstişare Kurulu toplantıları ve diğer organizasyonlardaki görüşmelerinde, esnafın taleplerini, şikayetlerini aldıklarını belirterek, bunların takipçisi olduklarını vurguladı. Pekcan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde esnafa Halkbank üzerinden hem kredi kartı hem de finansman desteği sağlandığına dikkati çekti. Esnafın da salgından en çok etkilenen kesimlerden olduğunu bildiklerini söyleyen bakan, Export Akademi portalından girişimcilik, online ticaret, online ödeme sistemleri ve lojistik üzerine eğitimler verdiklerini söyledi.

YERELLİKTEN KURTARACAĞIZ

"E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının esnafa, KOBİ'lere ciddi katkı sağladığına dikkat çeken Pekcan, "Bu kampanyayla e-ticaret portalları 1.2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu kampanyadan 135 bin KOBİ'miz yararlandı, hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz de e-ticarete geçti. Amacımız, esnaf sanatkârımızın yerel işletme olmaktan çıkarak e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak. Pek çok şekilde esnafımızı dünya pazarına açacağız" dedi.