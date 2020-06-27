  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 27 Haziran Cumartesi hava durumu...

! 'den son dakika uyarısı! Cumartesi hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Cumartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 27 Haziran Cumartesi hava durumu...

27.06.2020, 09:35

Bugün hava nasıl olacak? 'de sıcaklıklar artacak mı? Yağışlar ne kadar devam edecek? soruları merakla araştırılıyor. Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu paylaştı. İşte Cumartesi ....

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 27 Haziran Cumartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA