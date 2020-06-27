İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 27 Haziran Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Yağışlar ne kadar devam edecek? soruları merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu paylaştı. İşte 27 Haziran Cumartesi hava durumu....

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.