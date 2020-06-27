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Kadavradan nakil rahimle anne oldu

Kadavradan nakil rahimle anne oldu
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Antalya'da doğuştan rahmi bulunmayan 23 yaşındaki Derya Sert, kadavradan nakledilen rahim sayesinde anne oldu. Dünyada ilk başarılı rahim naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, gerçekleyen doğumun benzer durumdaki kadınlara da umut olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil yapılan Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

PROF. Dr. Özkan, "Sonunda mutlu bir şekilde bugünleri gördük. Erkek bebek 4 Haziran günü 28 haftalık ve 760 gram doğdu. Küçük bir bebek olmasına rağmen çok güzel bir takiple şu an sağlığı yerinde" dedi. Özkan, bebeğin doğumunun ardından rahmin alındığını, annenin ilaç tedavisine devam etmeyeceğini söyledi.

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