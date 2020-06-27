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Mehmet’in katili aranıyor

polisi, mezarlık yakınında av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulunan 24 yaşındaki ’nın katilinin peşinde.

Mehmet’in katili aranıyor
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde 24 yaşındaki Mehmet Dalaklı ölü bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Dalaklı'yı öldüren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi mezarlığı yakınlarında önceki gün saat 18.30 sıralarında silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarmaya bildirdi.

MEZARLIK YAKININDA
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mezarlık yakınında Mehmet Dalaklı yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dalaklı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemede Mehmet Dalaklı'nın av tüfeğiyle vurularak öldüğü saptandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dalaklı'yı vuran şüpheliyi bulmak için soruşturma başlattı.

SUAT SALGIN

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