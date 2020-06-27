Mehmet’in katili aranıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde 24 yaşındaki Mehmet Dalaklı ölü bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Dalaklı'yı öldüren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi mezarlığı yakınlarında önceki gün saat 18.30 sıralarında silah seslerini duyan mahalleli durumu jandarmaya bildirdi.

MEZARLIK YAKININDA

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mezarlık yakınında Mehmet Dalaklı yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dalaklı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede Mehmet Dalaklı'nın av tüfeğiyle vurularak öldüğü saptandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dalaklı'yı vuran şüpheliyi bulmak için soruşturma başlattı.

SUAT SALGIN