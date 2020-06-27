Süper meyve Aronya’yı Gelibolu’da yetiştirdi

Çanakkale Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşayan, 1 çocuk babası Murat Morkart (41), 2018 yılında 17 dönüm arazi satın aldı. Üzerine de anavatanı Kuzey Amerika olan, antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırılan Aronya dikti.

BALI ÇOK FAYDALI

Murat Morkart, eylül ayında Aronya hasadına başlayacak. Kilosu 125 TL olan meyvenin kurutulmuşu ise 300 TL'den alıcıya sunuluyor. 2018 yılında bir dostu sayesinde Aronya meyvesiyle tanıştığını anlatan Murat Morkart, "Tanıdıktan sonra hayran kaldım. 17 bin 100 metrekare üzerine 2 bin 600 Viking türü Aronya ektim. 2019 yılında meyvesini yedim. 2020 yılı Eylül ayında hasadını yapıp satışına başlayacağım. Aynı zamanda nektarlarından Aronya balı üretimi yapıyorum. İnsanlık için faydalı olduğunu düşündüğüm bir üretim yapıyorum. Nisan ayından Eylül ayına kadar el ve makine çapası yapıyoruz. Yaş meyve olarak kilosu 125 TL, kuru meyve olarak da kilosu 300 TL olarak satılıyor" dedi.