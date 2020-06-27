  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Süper meyve Aronya’yı Gelibolu’da yetiştirdi

Süper meyve ’yı Gelibolu’da yetiştirdi

Süper meyve Aronya’yı Gelibolu’da yetiştirdi
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Çanakkale Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşayan, 1 çocuk babası Murat Morkart (41), 2018 yılında 17 dönüm arazi satın aldı. Üzerine de anavatanı Kuzey Amerika olan, antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırılan Aronya dikti.

BALI ÇOK FAYDALI
Murat Morkart, eylül ayında Aronya hasadına başlayacak. Kilosu 125 TL olan meyvenin kurutulmuşu ise 300 TL'den alıcıya sunuluyor. 2018 yılında bir dostu sayesinde Aronya meyvesiyle tanıştığını anlatan Murat Morkart, "Tanıdıktan sonra hayran kaldım. 17 bin 100 metrekare üzerine 2 bin 600 Viking türü Aronya ektim. 2019 yılında meyvesini yedim. 2020 yılı Eylül ayında hasadını yapıp satışına başlayacağım. Aynı zamanda nektarlarından Aronya balı üretimi yapıyorum. İnsanlık için faydalı olduğunu düşündüğüm bir üretim yapıyorum. Nisan ayından Eylül ayına kadar el ve makine çapası yapıyoruz. Yaş meyve olarak kilosu 125 TL, kuru meyve olarak da kilosu 300 TL olarak satılıyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper meyve Aronya’yı Gelibolu’da yetiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA