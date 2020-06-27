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Haberler Yaşam ‘Yolun sonundayız fakat henüz bitmedi’

‘Yolun sonundayız fakat henüz bitmedi’

‘Yolun sonundayız fakat henüz bitmedi’
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, korona virüs salgınına yönelik alınan önlemlerin ihmal edilmesi halinde vaka sayısında yeniden artışın yaşanabileceğini belirterek, "Yolun sonundayız fakat henüz bitmedi" dedi. Prof. Dr. Yalçın, "Terleme nedeniyle günde 2-3 kez maske değiştirmeliyiz. Çünkü bu ortamlarda bir maskenin bizim için birkaç saat katkısı olabiliyor. Bireysel temizlik ve el yıkama oranlarımızı artırmakta yarar var. Çünkü her türlü temas, gıda ya da kapı kolu gibi yerlere dokunduğumuzda, herhangi bir objeye dokunduğumuzda elin yıkanması gerekiyor. Bu önlemlerin sağlığımızı korumada ciddi yeri var" diye konuştu.

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