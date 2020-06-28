2020 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

Yüz binlerce öğrencinin üniversiteli olmak için iki günden bu yana ter döktüğü 2020 YKS kapsamındaki oturumların bugün akşam üstü tamamlanması ile birlikte, beklemeye geçen öğrencilerin merakla araştırdığı cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre dün ve bugün yapılan oturumlara ait cevap anahtarları öğrenciler tarafından an itibari ile görüntülenebilir.