‘Bulgur dururken kinoaya gerek yok’

Kırıkkale Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Nişancı Kılınç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Bizim bulgurumuz varken neden kinoaya gidiyoruz" açıklamasına ilişkin, "Bulgurdan da aynı besin öğelerini rahatlıkla alabiliyoruz. Onun için bulgur varken kinoaya gerek yok" diye konuştu.



Kılınç, kinoanın 5 bin yıl önce ortaya çıkan bir besin olduğunu bildirerek, "Güney Amerika'da keşfedilmiş ve çok önceden beri insanoğlu tarafından kullanılmakta. Ancak ülkemizde şu an popüler olarak lanse edilen ürünlerden olduğunu düşünüyorum. Kinoa ile bulgur besin öğeleri açısından çok benzer özellik göstermekte. Onun için bulgur varken kinoaya gerek yok. Protein açısından yüksek ve elzem amino asitlerden daha dengeli olduğu için bu konuda bulgura göre kinoa bir adım önde diyebiliriz. Ancak bulguru kurubaklagil ve süt grubu ile birlikte tükettiğimiz zaman benzer hale gelebiliyor" dedi.

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