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Çocuklarda ilk kez izsiz tiroit ameliyatı Ege’de

Çocuklarda ilk kez izsiz tiroit ameliyatı Ege’de
Giriş Tarihi: 28.6.2020
İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda kapalı yöntemle izsiz tiroit ameliyatı uygulanmaya başlandı. Çocukların boyunlarında herhangi bir iz olmadan yaşamlarını sürdürebileceğini ifade eden Doç. Dr. Emre Divarcı, alt dudağın iç kısmından küçük kesiler yapılarak gerçekleştirilen ameliyatın Türkiye'de çocuklarda ilk defa uygulandığını söyledi.

Divarcı, yeni yöntemle boyunda herhangi bir kesi yapmadan ve iz kalmadan alt dudağın iç kısmından girerek operasyonu tamamladıklarını kaydetti. Ailelerin çocuğunun boynunda iz bırakılması konusunda hassas olduğunu dile getiren Doç. Dr. Divarcı, "Artık bu konuda endişe etmelerine gerek kalmadı" dedi.
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