İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.YKS sınavına 1 dakika kala polis ekipleri sayesinde sınava yetişti
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.