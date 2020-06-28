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Haberler Yaşam Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

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'nın ikinci oturumu ile üçüncü ve son oturumu dolayısıyla uygulanan .

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

28.06.2020, 18:32 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020,18:38

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

YKS sınavına 1 dakika kala polis ekipleri sayesinde sınava yetişti

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