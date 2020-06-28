YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama...

YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavının ardından öğrenciler sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki YKS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte YKS sınav soru ve cevaplarının açıklanma tarihi...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?

YKS soruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. ÖSYM tarafından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, 'Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.' denildi.



YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

YKS SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.