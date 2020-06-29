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Haberler Yaşam Havuza girmeden tedbirinizi alın

Havuza girmeden tedbirinizi alın

Havuza girmeden tedbirinizi alın
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Sönmez, yaz döneminde havuzda hem korona visüründen hem de diğer hastalıklardan korunmanın yollarına dikkat çekti. Tercih edilecek havuzda dezenfeksiyon, temizlik, filtreleme ve su sirkülasyonunun doğru yapıldığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Sönmez, "Çocuk ve erişkin havuzları ayrı olmalı, havuza girmeden önce ve sonra duş alınmalıdır" dedi. Ayrıca, cildinizde herhangi bir yara veya sıyrık varsa o gün havuza girmemelisiniz.

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