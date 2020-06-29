Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Sönmez, yaz döneminde havuzda hem korona visüründen hem de diğer hastalıklardan korunmanın yollarına dikkat çekti. Tercih edilecek havuzda dezenfeksiyon, temizlik, filtreleme ve su sirkülasyonunun doğru yapıldığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Sönmez, "Çocuk ve erişkin havuzları ayrı olmalı, havuza girmeden önce ve sonra duş alınmalıdır" dedi. Ayrıca, cildinizde herhangi bir yara veya sıyrık varsa o gün havuza girmemelisiniz.
Havuza girmeden tedbirinizi alın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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