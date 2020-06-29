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Haberler Yaşam ‘Her şey çocuklarım için’

‘Her şey çocuklarım için’

'da 30 yıldır lastik tamirciliği yapan , ikinci evliliğini yaptığı Denizlili 'ı yanına aldı. Çiftin, Danimarka'da Hasan ve Meryem isimli iki çocukları oldu.

‘Her şey çocuklarım için’
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Yıllardır gurbette çalışan Adil Halaç, Türkiye'ye dönüş yapmak isteğine eşi karşı çıkınca boşanma davası açtı. Boşandığı eşinin de iznini alıp 2 çocuğuyla tatil için 4 yıl önce Türkiye'ye gelen Halaç, Aydın Kuyucak'a yerleşti ve geri dönmedi.

SINIRDA TUTUKLANDI
Danimarka yargısı, Ayşe Karar'ın açtığı davanın ardından Adil Halaç hakkında sarı bültenle yakalama kararı çıkardı ve Halaç'ın çocukları alınarak Danimarka Büyükelçiliği yetkilerine teslim edildi. Bunun üzerine Halaç, hakkında arama kararı olduğundan habersiz bir şekilde Danimarka'ya gitmeye çalışınca Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Danimarka'ya götürülen Halaç, 16 aylım cezasını çekti ancak korona virüs salgını bahanesiyle serbest bırakılmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım isteyen Halaç'ın ağabeyi Mehmet Halaç, "Kardeşim haksız yere içeride. Bizim de sesimiz duyulsun" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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