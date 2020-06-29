‘Her şey çocuklarım için’

Yıllardır gurbette çalışan Adil Halaç, Türkiye'ye dönüş yapmak isteğine eşi karşı çıkınca boşanma davası açtı. Boşandığı eşinin de iznini alıp 2 çocuğuyla tatil için 4 yıl önce Türkiye'ye gelen Halaç, Aydın Kuyucak'a yerleşti ve geri dönmedi.

SINIRDA TUTUKLANDI

Danimarka yargısı, Ayşe Karar'ın açtığı davanın ardından Adil Halaç hakkında sarı bültenle yakalama kararı çıkardı ve Halaç'ın çocukları alınarak Danimarka Büyükelçiliği yetkilerine teslim edildi. Bunun üzerine Halaç, hakkında arama kararı olduğundan habersiz bir şekilde Danimarka'ya gitmeye çalışınca Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Danimarka'ya götürülen Halaç, 16 aylım cezasını çekti ancak korona virüs salgını bahanesiyle serbest bırakılmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım isteyen Halaç'ın ağabeyi Mehmet Halaç, "Kardeşim haksız yere içeride. Bizim de sesimiz duyulsun" dedi.

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