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! 'den son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklık artışı yaşanacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra , 'un iç kesimleri, ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 29 Haziran Pazartesi ....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

29.06.2020, 09:29

Bugün hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? ve Ege'de hava nasıl olacak? soruları merakla araştırılıyor. Özellikle tatil planı yapanlar Ege ve Akdeniz hava durumunu merak ediyor. hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 29 Haziran Pazartesi ....

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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