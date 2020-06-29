İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? soruları merakla araştırılıyor. Özellikle tatil planı yapanlar Ege ve Akdeniz hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 29 Haziran Pazartesi hava durumu....

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.