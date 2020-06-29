İzmirli Romanlar Anadolu Ateşi’ni yakacak

Geçtiğimiz yıllarda 'Dans Romanlarla Buluşuyor' projesi kapsamında birçok Roman gencin ücretsiz dans eğitimi almasına fırsat tanıyan Anadolu Ateşi, bu kez İzmir'e geldi.

100 ROMAN DANSÇI SEÇİLECEK

Anadolu Ateşi 'Romanlarla Dans' başlığıyla duyurulan ilanda, Türkiye'de ve dünyada markalaşmış dans topluluğu olan Anadolu Ateşi'nin, geleceğin 100 Roman dansçısını aradığı belirtildi. 1-5 Temmuz tarihlerinde saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Westpark Outlet AVM'de gerçekleştirilecek olan seçmelerde, roman dansçıların sahne performanslarının değerlen-dirileceği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği proje kapsamında 100 roman dansçının seçileceği, seçmelerin yanı sıra da dans konusunda eğitimler de verileceği bildirildi. Anadolu Ateşi markasını yara-tan Mustafa Erdoğan'ın bu projeyi de bizzat yöneteceği gelen bilgiler arasında.

Metin BURMALI