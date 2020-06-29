Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla hafta içi her gün 10.00'da ekranlarda izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'a ne oldu? Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri katıldı. 150 kişilik ekip 75 hektarlık alanda arama çalışmalarına başladı. İz takip köpekleri ile termal kameralar kullanıldı. İkranur'u arama çalışmalarında son durum ne? İşte Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Akıllara durgunluk veren Sinop yangını olayında taraflar Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sinop yangınındaki 3 kişiye ne olduğunu araştıran Müge Anlı, öğrendiği gerçekler karşısında şoke olurken, canlı yayında gergin anlar yaşandı. Öte yandan Erdal'ın eşi Nurten'in 1,5 aylık hamile olduğu da dünkü canlı yayında ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı. Nurten'in hamile olduğunu Erdal'ın annesinin bildiğini ancak olaydan çok sonra aileye söylediği de iddia edilirken Erdal'ın çocuğu olmadığı için kıskançlık krizinden ötürü evi yaktığına dair iddialar da ortalığı karıştırdı.