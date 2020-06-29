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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sınav sürecinde nöbetteydi

20 Haziran Cumartesi günü düzenlenen LGS ve geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen YKS sınavı sürecinde il veya ilçe nüfus müdürlükleri, öğrenciler için nöbetteydi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hafta sonu 5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlediklerini bildirdi. Müdürlük, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.

29.06.2020, 12:02