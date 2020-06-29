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Haberler Yaşam Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sınav sürecinde nöbetteydi

sınav sürecinde nöbetteydi

20 Haziran Cumartesi günü düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavı sürecinde il veya ilçe nüfus müdürlükleri, öğrenciler için nöbetteydi. , hafta sonu 5 bin 679 genç için belgesi düzenlediklerini bildirdi. Müdürlük, iki haftalık sınav sürecinde bir tek gencin bile emekleri boşa gitmesin diye 2 bin 500'ü aşkın fedakar nüfus personelinin nöbette oldukları belirtildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sınav sürecinde nöbetteydi

29.06.2020, 12:02

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20.00'a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07.00-13.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulmuştu.

İki haftalık sınav sürecinde il veya ilçe nüfus müdürlüklerinde 2500'ü aşkın nöbetçi personelle sınava girecek adayların randevusuz olarak T.C. kimlik kartı başvurularını alıp geçici kimlik belgesi düzenleyen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra çalışanları ile 5.679 gencin sınava girebilmesini sağlayarak umutlarına ortak oldu.

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