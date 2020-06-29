Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘sınavlı’ paylaşım

'Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?' sorusunu soran Koca, önlem almaya devam edilmesi gerektiği mesajını verdi.



Güncel korona virüsü verilerine göre toplam vaka sayısı 197 bin 239'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97'ye çıktı. Uzmanlar maske kullanımı ve mesafe konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıyor.

İşte Koca'nın paylaşımı:

Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim.