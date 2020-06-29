  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘sınavlı’ paylaşım

’dan ‘sınavlı’ paylaşım

'dan,sosyal medya üzerinden yeni bir uyarı geldi. İki haftadır, hafta sonları sınavlar nedeni ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ülkemizde Bakan Koca'nın paylaşımı da gündeme uygun bir nüktede oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘sınavlı’ paylaşım

29.06.2020, 16:43

'Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var?' sorusunu soran Koca, önlem almaya devam edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Güncel korona virüsü verilerine göre toplam vaka sayısı 197 bin 239'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97'ye çıktı. Uzmanlar maske kullanımı ve mesafe konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıyor.

İşte Koca'nın paylaşımı:

Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘sınavlı’ paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA