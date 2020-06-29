Savaşçı hemşirenin oğlu lösemiyi yendi

9 yaşındaki Onur, 1,5 yıllık mücadelenin ardından yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu. Yıllarca lösemili çocuklar için savaşan anne, "O zor günler unutulmuyor. Bu süreçte o ailelerin hepsini çok daha iyi anladım" dedi. Görme engelli baba Ali Aydoğmuş ise, "Hem eşimi hem de çocuğumu bu süreçte motive ettim. Babaların böyle bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Çok şükür atlattık" ifadelerini kullandı.