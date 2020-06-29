  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Sıcak havalarda iyi gider! Yeşil elmalı semizotlu cacık nasıl yapılır?

Sıcak havalarda iyi gider! Yeşil elmalı semizotlu nasıl yapılır?

Bu sıcak havalarda buz gibi iyi gider. Eğer klasik tariflerden sıkıldıysanız size farklı bir önerimiz var. Yeşil elmalı semizotlu cacık bu havalarda iyi gider. Farklı ve nefis bir tarif. Yeşil elmalı semizotlu cacık nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sıcak havalarda iyi gider! Yeşil elmalı semizotlu cacık nasıl yapılır?

29.06.2020, 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,15:16

Bu sıcak havalarda soğuk bir cacık iyi gider. Sağlıklı ve pratik bir tarif olmasıyla da sıkça tercih ediliyor. Bu tarifi klasik olarak denemekten sıkılanlar için yeni bir önerimiz var. Yeşil elmalı semizotlu cacık tarifini çok seveceksiniz. Yeşil elmalı semizotlu cacık nasıl yapılır? İşte detaylar...

MALZEMELER

1 adet büyük boy yeşil elma

1/2 limon

1/2 demet semizotu

1.5 su bardağı süzme yoğurt

1/2 su bardağı su

1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çorba kaşığı sirke, tuz

YAPILIŞI

Elmayı küçük küp şeklinde doğrayın. Üzerine limon suyunu sıkıp, tuz serpin. Semizotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince kıyın. Süzme yoğurdu su ile beraber çırpıp üzerine elma ve semizotu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve servis bardaklarına pay edin. Eritilmiş tereyağı ve sirkeyi karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sıcak havalarda iyi gider! Yeşil elmalı semizotlu cacık nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA