Sıcak havalarda iyi gider! Yeşil elmalı semizotlu cacık nasıl yapılır?

Bu sıcak havalarda soğuk bir cacık iyi gider. Sağlıklı ve pratik bir tarif olmasıyla da sıkça tercih ediliyor. Bu tarifi klasik olarak denemekten sıkılanlar için yeni bir önerimiz var. Yeşil elmalı semizotlu cacık tarifini çok seveceksiniz. Yeşil elmalı semizotlu cacık nasıl yapılır? İşte detaylar...

MALZEMELER

1 adet büyük boy yeşil elma



1/2 limon



1/2 demet semizotu



1.5 su bardağı süzme yoğurt



1/2 su bardağı su



1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı



1 çorba kaşığı sirke, tuz

YAPILIŞI

Elmayı küçük küp şeklinde doğrayın. Üzerine limon suyunu sıkıp, tuz serpin. Semizotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince kıyın. Süzme yoğurdu su ile beraber çırpıp üzerine elma ve semizotu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve servis bardaklarına pay edin. Eritilmiş tereyağı ve sirkeyi karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.