41 öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Akar Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada "Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi" dedi. Hava hücum harekatıyla planlanan bölgelere intikal edildiğini de belirten Akar, "Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.