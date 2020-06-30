İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Haziran Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Özellikle tatil olanı yapanlar Ege ve Akdeniz'deki hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 30 Haziran Salı hava durumu....

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.