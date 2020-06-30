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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Haziran Salı hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika yağış uyarısı! Salı ...

ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, , ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Salı ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Haziran Salı hava durumu...

30.06.2020, 09:38

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Özellikle tatil olanı yapanlar Ege ve Akdeniz'deki hava durumunu araştırıyor. Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte Salı ....

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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