KPSS başvuruları başladı mı? ÖSYM KPSS başvuru ekranı....

KPSS başvuruları başladı mı? 2020 KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS ücreti ne kadar? soruları memur adayları tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM KPSS başvurularının 30 Haziran 13 Temmuz arasında olacağını duyurmuştu. Peki KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır? AİS üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS lisans başvuruları bugün başlıyor. Başvurular sistemde henüz aktif hale gelmedi. Başvurular açıldığı zaman aşağıda yer alan linkten başvuruda bulunabilirsiniz.

KPSS LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.



Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri 75 TL olarak belirlenmişti ancak bu sene içi bir açıklama yapılmadı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı:Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.



* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığıHalkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)