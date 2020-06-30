Sevgilisini eski eşiyle tanıştırmış!

İbrahim Tatlıses’in, kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Uzun bir aradan sonra aradığı aşkı bulan, Gülçin Karakaya (25) ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses'in (68), geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf dikkat çekti.
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