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Sevgilisini eski eşiyle tanıştırmış!

Uzun bir aradan sonra aradığı aşkı bulan, Gülçin Karakaya (25) ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşen İbrahim Tatlıses'in (68), geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf dikkat çekti.