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Haberler Yaşam Sevgilisini eski eşiyle tanıştırmış!

Sevgilisini eski eşiyle tanıştırmış!

Uzun bir aradan sonra aradığı aşkı bulan, (25) ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşen 'in (68), geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf dikkat çekti.

Sevgilisini eski eşiyle tanıştırmış!

30.06.2020, 11:42

’in, kendisinden 43 yaş küçük ile 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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