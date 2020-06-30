  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Türkiye’de antikor oranı binde 8

’de antikor oranı binde 8

Türkiye’de antikor oranı binde 8
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 153 bin kişiye uygulanması planlanan ve şu ana kadar 118 bin kişiye uygulanan antikor çalışması ile ilgili rakamları paylaştı. Özkan, "Türkiye'deki nüfusta antikor gelişmesi yani hastalığı geçirmiş ve bağışıklık kazanma durumu binde 8'dir. Biz demek ki 11 Mart'tan beri önlemlerimizi iyi almışız, bu onu gösteriyor. Bireyleri ve toplumu korumuşuz, hastalığı geçirmemişler" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’de antikor oranı binde 8 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA