Türkiye’de antikor oranı binde 8

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 153 bin kişiye uygulanması planlanan ve şu ana kadar 118 bin kişiye uygulanan antikor çalışması ile ilgili rakamları paylaştı. Özkan, "Türkiye'deki nüfusta antikor gelişmesi yani hastalığı geçirmiş ve bağışıklık kazanma durumu binde 8'dir. Biz demek ki 11 Mart'tan beri önlemlerimizi iyi almışız, bu onu gösteriyor. Bireyleri ve toplumu korumuşuz, hastalığı geçirmemişler" dedi.