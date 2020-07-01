İkranur öldürülerek dereye atılmış

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gündür aranan İkranur Türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir, "Maalesef kızımız derede ölü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu. Küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlenirken, öldürme olayının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilmedi.