Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğ bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 1 Temmuz Çarşamba hava durumu....
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 1 Temmuz Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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