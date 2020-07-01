Kafa kafaya çarpıştılar

Uşak Eşme'de Mustafa Kızılçay idaresindeki motosiklet ile Efe Gürsoy yönetimindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 21 yaşındaki Kızılçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki Gürsoy ile 43 yaşındaki Şadiye Kızılçay ise ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Gürsoy da hayatını kaybetti. Beli kırılan Şadiye Kızılçay'ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.