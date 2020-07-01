Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman çıkacak?

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yayın akışında neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merakla araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman yeni sezon ile ilgili merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK? 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmedi. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.

Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.

OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ!

Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.

Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.