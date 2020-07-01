  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman çıkacak?

bu akşam neden yok? Kuruluş Osman ne zaman çıkacak?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'ın yayın akışında yer almaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. 'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman çıkacak?

01.07.2020, 17:27

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yayın akışında neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merakla araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman yeni sezon ile ilgili merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK? 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmedi. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.

Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.

OSMAN BEY'İN OYUNU SOFIA'YI ŞOKE ETTİ!

Sofia, Osman Bey'e karşı son kozunu oynayarak Aya Nicola ve şövalyelerini kaleye davet etti.

Sofia'nın özel eğitimli savaşçılarını alt eden ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için öldüğü haberinin uç bölgesinde yayılmasını sağladı. Osman Bey'in öldüğünü duyan Sofia, kalede büyük bir eğlence tertip ederken, Aya Nicola'nın şövalyelerinin gelişiyle coşku zirveye çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman çıkacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA