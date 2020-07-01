Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 1 Temmuz Çarşamba!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınlarla ekranda olmaya devam ediyor. Giresun'da günler önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine dün ulaşılmıştı. Peki İkranur nasıl öldü? Küçük kızın vefatı ile ilgili şüpheler ne yönde? Hepsi ve daha fazlası 1 Temmuz Atv Müge Anlı canlı yayınında!

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da dün, 7 yaşındaki İkranur 'un kaybı ile ilgili son dakika gelişmeleri ele alındı. İkranur'a ne oldu? Müge Anlı'nın hayallerinizi yazın gerçek olsun çağrısı üzerine programa gönderdikleri mektupta bebek sahibi olabilmek için tedavi sürecinde yardım edilmesini isteyen ve tedavileri kısa sürede mutlulukla sonuçlanan Cemal ve Şükriye Arslan çiftinin "Hürkan" isimli çocukları dünyaya geldi. Sinop'taki ahşap evde çıkan yangının arından kaybolan üç kişinin akıbetinde son durum!