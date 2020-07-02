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Haberler Yaşam 9 yerinden bıçaklayan eski koca serbest

9 yerinden bıçaklayan eski koca serbest

9 yerinden bıçaklayan eski koca serbest
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Adana'da boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadığı Lütfiye Emre'yi (51) 9 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Ufuk S. (52), 2 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan karara isyan eden Lütfiye Emre, hayatından endişe ettiğini belirtti. Gözyaşları içinde yardım isteyen Lütfiye Emre, "En ağır şekilde cezalandırılması için yardım istiyorum. Yoksa çocuğumu da beni de öldürecek. Daha önce de pompalı tüfekle tehdit etmişti. Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum" diye konuştu.

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