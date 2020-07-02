En sevdiği kıyafeti tabutuna serildi

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 4 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi (7) tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Küçük İkranur'un cenazesi babaannesinin evine getirildi. Anne Nazlı ve baba Serdar Tirsi çifti de tabutun başına gelerek kızları için gözyaşı döktü. İkranur'un tabutunun üzerine hayattayken en sevdiği gelinlik modeli verilen kıyafeti örtüldü ve güller döküldü.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Talihsiz kızın ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. İkranur'un boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması ve üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor. Güvenlik güçlerinin İkranur'un cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı büyük ihtimal kaybolduğu gün öldüğü üzerinde durduğu da öğrenildi. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alınacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak.