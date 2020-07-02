Genç kick-boksçu kaza kurbanı oldu

Bursa Orhangazi'de Göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosikleti ile önünde seyreden motosiklete arkadan çarpan Kick Boks sporcusu Ulaş Yaşar hayatını kaybetti. Kaza sonrasında motosiklet alev alırken, genç sporcu ağır yaralı olarak hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşar'ın ölüm haberi hastaneye akın eden ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.