Minik Öykü kadavradan nakille hayata bağlandı

Geçen yıl Eylül'de rahatsızlığı fark edilen ve Samsun'da aylarca kemoterapi görmesinin ardından, Şubat'ta Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi'ne sevk edilen Öykü, Antalya'da kadavradan alınan karaciğerin nakliyle yaşama tutundu.
21 İLAÇ KULLANIYOR
Anne Fatma Özcan, "Eşimin kan grubu uyduğu için kendisinden organ nakli yapılacaktı. Çok sevinmiştik ancak damarları ince olduğundan bu hayalimiz suya düştü. Antalya'dan gelen haberle adeta yeniden doğduk. Ege Üniversitesi'ndeki başarılı operasyonla Öykümüz sağlığına kavuştu" dedi. 18 Şubat'ta karaciğer nakli gerçekleştirilen Öykü'nün eve dönebilmesi için karaciğer enzimlerinin düşmesi bekleniyor. 6 aylık sürede iki kez rejeksiyon gösterdiğini, doktorların ilaç tedavileriyle bu durumun önüne geçebildiklerini söyleyen anne Özcan, Sinop'a döndükten sonra ayda bir kez E.Ü. Hastanesi'ne gelerek kontrollerinin yapılacağını belirtti. Şu anda günde 21 ilaç kullanan Öykü, ilerleyen zamanda daha az ilaç alacak.
9 YILDIR ÇİLE ÇEKİYOR
Dokuz aydır ev ve hastane arasında mekik dokuduklarını, bu yüzden de Öykü'nün kendi yaşıtlarıyla nasıl oyun oynandığını dahi bilmediğini belirten aile, "Çocuğumuz oyuncaklarını bile doktor ve hemşire yaparak kullanıyor. Bazen uykusunda 'iğne yapmayın' diye bağırdığı oluyor. Umarım tüm bunları da atlatacağız" diye konuştu.
Ercan AKGÜN
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