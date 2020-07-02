Sosyal mesafesiz asker uğurlaması

Korona tedbirleri kapsamında asker uğurlama törenlerinin İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak yasaklanmasına rağmen, İzmir'de vatandaşlar askere giden yakınlarını uğurlarken sosyal mesafeyi unuttu. Askere giden yakınlarını uğurlamak için otogara akın eden vatandaşlar, asker adaylarını omuzlarda taşırken, bazıları da havaya attılar. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla otobüslere bindirilen askerlerin yakınlarının, sosyal mesafenin yanı sıra maske kuralına da uymadığı görüldü.