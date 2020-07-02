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Vaka patlaması yaşanan ’de 4 kişi can verdi

Kovid-19 vaka sayısının 70’e yükseldiği Menderes’e bağlı mahallesinde 4 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Mahallede başlatılan giriş çıkış kısıtlaması ve olağanüstü tedbirler sürdürülüyor

Vaka patlaması yaşanan Küner’de 4 kişi can verdi
Giriş Tarihi: 2.7.2020

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner mahallesinde, önceki gün korona virüsü vaka sayısının 70'e ulaştığının açıklanmasının ardından dün testleri pozitif çıkan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vefat edenlerden üç kişinin 65 yaş üstü olduğu ve hastaların durumlarının ağır olması sebebiyle tedavilerinin sürdüğü hastanede öldükleri öğrenilirken, bir kişinin 37 yaşında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR
Korona virüsü vaka sayısının hızla arttığı Küner mahallesinde, tüm vatandaşlara Kovid-19 testi yapılmasının ardından vaka sayısının 70'e yükseldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Vatandaşlar evlerine çekildi. İş dışında sokağa çıkan yok" açıklamasında bulunmuştu.

ÜÇ KİŞİ 65 YAŞ ÜSTÜYDÜ
Bu arada Sağlık Bakanlığı kararlarınca, Menderes'in 2 bin 600 nüfuslu kırsal mahallesinde ikamet etmeyenlerin, mahalleye giriş çıkışı yasaklanırken, köylülerin giriş çıkışlarında da ateş ölçümüne başlandı. Pozitif vaka sayısının 70 olduğu açıklanırken, durumu ağır olanların hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca testi pozitif çıkanlardan 4 kişinin de hayatını korona virüsü nedeniyle kaybettiği açıklandı. Vefat eden üç kişinin 65 yaş üstü, bir kişinin ise 37 yaşında olduğu belirtildi. Ölen iki kişinin geçtiğimiz günlerde, diğer iki kişinin ise önceki gün ve dün hayatlarını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, vaka sayısının sıfıra indirilmesi için sağlık ekiplerinin var gücüyle çalıştığı, mahallede kısıtlamalara ve korona virüsüne karşı uygulanan tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasının sağlandığı açıklandı.

Metin BURMALI

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