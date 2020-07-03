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3 köpeğin saldırdığı kadın yaşam savaşı veriyor

3 köpeğin saldırdığı kadın yaşam savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Trabzon'un Of ilçesinde, evinin yakınında 1'i pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan Huriye Kaya (57) ağır yaralandı. Sol kolu dirseğinden kesilen, vücudunda yaralar bulunan ve hayati tehlikesi olan Kaya'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Köpek sahiplerinin gereken cezayı almasını isteyen Huriye Kaya'nın kızı Derya Günal (33), "Cezaların daha caydırıcı olması gerek. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Orada bir çocuk olsa ölebilirdi" dedi.

'SADECE BEKLİYORUZ'
FECİ olaydan sonra annesinin 1 saat yardım beklediğini anlatan Günal, "Annem cihazlarla nefes alıyor. Doktorlar 'beklemekten başka yapacak bir şey yok' dediler. Biz de sadece bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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