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Ege’de 12 bin 926 korona vakası var

Ege’de 12 bin 926 korona vakası var
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 'Kovid- 19 Durum Raporu', Korona virüsü salgınıyla ilgili yeni detayları ortaya koydu. Raporda en ilginç detay, bölge bölge korona virüsü vaka sayılarına yer verilmesiydi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin Kovid-19 durum raporuna göre, 1-28 Haziran arasında 1 milyon 253 bin 88 test uygulandı. 198 bin 284 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 5 bin 97 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu. 22-28 Haziran tarihleri arasında toplam 5 bin 773 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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