Labrador cinsi köpek ikiz bebekleri öldürdü

Brezilya'da 26 günlük ikiz bebekler, evdeki Labrador cinsi köpek tarafından öldürüldü. Köpek saldırısının Anne ve Analu adlı ikiz bebeklerin annesi Elaine Novais'in (29) komşusuyla konuştuğu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Ağlama sesleri üzerine durumu fark eden anne Elaine, çocuklarını köpekten kurtardı ancak bebekler hastanede yaşamını yitirdi.



