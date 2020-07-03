Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 3 Temmuz Cuma!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınlarla ekranda olmaya devam ediyor. Dün yayınlanan bölümde; Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılmıştı. Bugünkü Müge Anlı canlı yayınına katılan İkranur'un babası ve babaannesi son dakika açıklamalarında bulundu. "Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" diyen babanın açıklamalarının ardından akıllara, İkranur'un görmemesi gereken bir şeyi görüp sonrasında öldürüldüğü şüphesi gelmektedir. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 3 Temmuz Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı canlı yayınında İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin detaylar işlendi.

"O dere daha önce aranmış mıydı?" diye soran Müge Anlı'ya cevap olarak; "Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik, emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi" şeklinde açıklamalar yapan babanın ardından babaanne İkranur'un o dereye kendinin inme şansı olmadığını yetişkinlerin bile tek başına inemeyeceklerini ifade eti.

Öte yandan çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü düşünen aile "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" dedi. Aynı zamanda baba; "Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" şeklinde açıklamalarına da devam etti.